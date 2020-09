VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Homem puxa facão para PMs e acaba alvejado Autor teria agredido a esposa com um facão e ameaçado matar os vizinhos

12 SET 2020 - 15h:40 Por Alfredo Neto

Um homem foi alvejo na perna por policiais militares após agredir a esposa com um facão, ameaçar de morte vizinhos e tentar atacar os policiais com um facão na tarde deste sábado (12), no residencial Novo Oeste, conjunto Pardal, zona Oeste de Três Lagoas.

A Polícia Militar foi chamada no início da tarde deste sábado para intervir em uma violência doméstica no bloco M do conjunto Pardal. Ao chegar no referido apartamento, os militares não encontraram ninguém, agressor e vítima teriam saído antes da chegada da PM.

Após sair do local, os militares precisaram retornar por conta do autor da violência doméstica ter retornado e estar ameaçando de morte os vizinhos. Ao chegar no local os policiais se depararam com o homem de posse de um facão.

Foi dado ordem para o homem soltar a arma branca e se render, o agressor desacatou a ordem e partiu para cima dos militares que precisaram fazer disparos de advertência. O homem não se intimidou e tentou atacar os policiai que por sua vez tiveram que acertar a perna direita do agressor para não serem feridos pelos golpes de faca.

Após alvejar o agressor, os militares conseguiram tomar a faca e algemar o homem que mesmo ferido resistiu a prisão. Depois de conseguir dominar o autor os militares socorreram para o Hospital Auxiliadora.

O autor tem passagens por diversos crimes inclusive por homicídios.