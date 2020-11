ROUBO Homem rouba perfume e ameaça vendedora de perfumaria O ladrão foi filmado pelas câmeras de segurança do local, identificado e preso

12 NOV 2020 - 12h:00 Por Alfredo Neto

Um homem de 28 anos, foi preso após realizar um roubo à uma perfumaria na tarde desta quarta-feira (11) na avenida Clodoaldo Garcia, bairro Santos Dumont, zona Sul de Três Lagoas.

Por volta das 14h, E.L.S (Baianinho) de 28 anos, adentrou na perfumaria e colocou um frasco de perfume em um dos bolsos da bermuda levou a mão na cintura fazendo menção de estar armado e disse para uma das vendedoras; “Isso é um assaltou, se você falar alguma coisa eu vou te esganar”, a vendedora assustada ficou calada e o ladrão saiu tranquilamente do local.

Após ver que o ladrão teria ido embora, a vendedora avisou as demais colegas de trabalho que ligaram para à Polícia Militar, que foi até o local e os policiais identificaram o autor do roubo após ver as imagens de circuito interno da loja. Baianinho é um velho conhecido da polícia, e tem diversas passagens como roubo, furtos, tráfico entre outros crimes.

A guarnição da PM foi até a residência do baianinho, na rua Maria Queiroz Moreira, e no local encontraram baianinho já com uma roupa diferente, ao ser questionado sobre o assalto, baianinho tentou negar ter sido ele o autor, mas ao ver as imagens de circuito interno acabou confessando. O baianinho levou os militares ate seu quarto, onde teria escondido as roupas utilizadas no crime embaixo de um colchão e o entregou o perfume roubado para os militares.

E.L.S recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado para à Terceira Delegacia de Polícia Civil, onde foi fixado e levado para o Presídio de Segurança Média de Três Lagoas.