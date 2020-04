ACIDENTE Homem sofre ferimentos leves em queda de moto A vítima perdeu o controle da moto em banco de areia ao fazer um curva

9 ABR 2020 - 12h:59 Por Alfredo Neto

Um homem de aproximadamente 50 anos sofreu uma queda de moto no início da tarde desta quinta-feira (9) no cruzamento da rua Luiz Corrêa da Silveira, com a rua Coronel Augusto Corrêa da Costa, no bairro Jardim Alvorada, zona Leste de Três Lagoas.

A vítima estava em uma moto e perdeu o controle do veículo ao fazer uma curva, no local existe um banco de areia sobre o asfalto e segundo testemunhas seria esse o motivo da vítima ter se desequilibrado vindo sofrer a queda.

Populares que presenciaram o acidente chamaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), os populares prestaram apoio para a vítima até a chegada da ambulância.

O homem teve escoriações em braços, mãos e reclamando de dor no braço direito, após imobilização a vítima foi levada para o Hospital Cassems, onde tem convênio.