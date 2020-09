CRUZAMENTO PERIGOSO Homem sofre fratura exposta após colisão moto x carro Esse foi o terceiro acidente envolvendo motos no local em uma semana

7 SET 2020 - 16h:22 Por Alfredo Neto

Um homem de 34 anos ficou ferido após ser atingido por um carro na tarde desta segunda-feira (7) na rua Bernardino Mendes, cruzamento com a rua Trajano dos Santos, bairro Santa Luzia, zona Oeste de Três Lagoas.



A vítima estava em uma moto Broz vermelha pela rua Bernardino Mendes, quando foi atingido por um carro que cruzou à preferencial colidindo na lateral da moto. O motociclista perdeu o controle da moto, caindo em uma calçada.



O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e socorreu a vítima que estava consciente e orientado para o Hospital Auxiliadora, o homem teve uma fratura exposta na perna esquerda, local onde foi atingido pelo carro.



A mulher que diria o carro envolvido no acidente, relatou que estava na rua Trajano dos Santos e ao cruzar com à Bernardino Mendes, parou o carro olhou para os dois lados e saiu com o veículo para atravessar a via, e neste momento o motociclista teria cruzada a frente do veículo, e a visão da aproximação da vítima poderia ter ficado comprometida pelo ponto cego do carro.



A Polícia Militar foi solicitada e esteve no local para registrar o boletim de ocorrência.