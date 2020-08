ACIDENTE Colisão entre carros termina com dois feridos e um detido Carro invadiu a pista contrária bateu em um carro e quase invadiu igreja

19 AGO 2020 - 20h:22 Por Alfredo Neto

Mãe de 30 anos e a filha com 9 anos ficaram levemente feridas após um acidente de trânsito na noite desta quarta-feira (19) na rua Plínio Alarcon, no bairro Santa Terezinha, zona Sul de Três Lagoas.

Mãe e filha estavam em um carro gol, no sentido centro bairro, quando houve a colisão frontal com um veículo uno que seguia no sentido contrário. As vítimas tiveram uma crise nervosa e foram amparadas por fiéis de um templo religioso até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A mulher não teve ferimentos e a criança reclamava de uma dor no ombro, felizmente nenhuma deles teve alguma fratura. O motorista do carro que causou o acidente, estava com ralados no rosto que segundo ele teria sido causados na batida.

A Polícia Militar estava próxima do local e por haver indícios de que o motorista havia feito uso de bebidas alcoólicas foi dado voz de prisão e a condução para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) onde passará pelo teste de alcoolimía.

As duas vítimas foram levadas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), o Corpo de Bombeiros chegou a ser chamado para auxiliar no transporte do motorista autor do acidente até a UPA, mas o mesmo recusou atendimento médico e pediu a presença de um advogado. Fiéis que cultuavam no momento relataram que ouviram um barulho muito forte de aceleração e em seguida a colisão.

De acordo com informações das testemunhas, haviam mais duas pessoas no carro que causou o acidente, mas que eles teriam ido embora deixando o motorista para trás. Ainda foi informado pelos fiéis que se os carros não tivessem se chocado, o motorista que causou o acidente teria invadido o templo e atropelado as pessoas que estavam acompanhando o culto.