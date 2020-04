INVASÃO Suspeito de tentativa de furto foge de população e é preso pela PM com uma faca na cintura Após se ver cercado pelos moradores o homem deitou no chão e não reagiu até a chegada da Rádio Patrulha

20 ABR 2020 - 12h:00 Por Alfredo Neto

Um homem de 43 anos foi preso após invadir várias residências na tentativa de cometer furtos neste sábado (18) no bairro Jardim das Acácias, zona Norte de Três Lagoas.

A PM compareceu no referido bairro após vários moradores ligarem para o 190 relatando que um homem estava invadindo as residências e que estaria sendo seguido por populares.

A Rádio Patrulha da Polícia Militar foi até o local e conseguiu deter o homem de 43 anos que está de saidinha do presidio semiaberto de Três Lagoas, em depoimento o suspeito relatou que estaria fugindo de desconhecidos que queriam agredi-lo, mas que não estaria com a intenção de furtar nenhuma residência.

O suspeito estava com uma faca, e ao ser indagado o porquê carregava a faca o homem relatou que durante a fuga pulou o muro de uma casa onde havia um cachorro da raça pitbull e teria pegado a faca em uma mesa para se proteger de um possível ataque do cão.

Após a abordagem o homem foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) onde foi autuado por invasão de propriedade e liberado.

Apesar de tudo ter terminado de uma forma não trágica, a Polícia Militar reforça a importância para chamar a PM no 190 em ocasiões semelhantes à essa e nunca reagir, pois o criminoso não tem nada a perder.

A exatos 5 anos atrás, no dia 20 de abril de 2015, Cicero Aparecido dos Santos com 40 anos na época, foi morto com uma facada no peito quando Cicero tentava capturar um ladrão que havia furtado uma bicicleta no bairro Vila Nova, o crime foi a luz do dia as 10h da manhã. Cicero Aparecido dos Santos era vocalista do grupo musical, os Caçulas, e sua morte foi muito repercutida na época por causa do carinho que os fãs tinham com o cantor.