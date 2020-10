BRASILÂNDIA Homem tem carne dos braços comidos por porcos A vítima tem 61 anos e teve a carne dos dois braços comidos pelos porcos

8 OUT 2020 - 09h:00 Por Israel Espíndola

A vítima foi identificada por Luiz Viega Vila, de 61 anos, ele foi encontrado morto no final de quarta-feira (7), caído dentro de um chiqueiro, em uma propriedade rural, em Brasilândia.

Ele teve a carne dos dois braços comidos pelos porcos.

De acordo com o boletim de ocorrência, foi o primo do Luiz que encontrou o corpo na pocilga, o primo teria ido visita-lo no assentamento rural e encontrou a casa aberta com o televisor ligado. No final da tarde o primo resolveu voltar após a mãe dizer que Luiz não tinha o costume de deixar a porta aberta.

Durante as buscas aos arredores da casa, ele encontrou o primo morto no chiqueiro.

As causas da morte serão investigadas pela Polícia Civil de Brasilândia.