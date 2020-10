POLÍCIA Homem tem casa invadida e sofre agressões em via pública 'Pato' e o 'Bala' foram reconhecidos pelas vítimas como autores das agressões

14 OUT 2020 - 06h:30 Por Israel Espíndola

Um homem de 38 anos teve sua casa invadida e foi agredido por um grupo de pessoas na noite de terça-feira (13), na Rua das Garças, Bairro Carioca, em Três Lagoas.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem de 38 anos, teve sua casa invadida e revirada, mas a vítima não sabia identificar os autores. E ao retornar para sua residência ele foi surpreendido por um grupo de pessoas dizendo que iria mata-lo, do grupo apenas dois passaram agredir o home com golpes de capacete. Este dois foram identificados como ‘Pato’ e o ‘Bala’.

Quando a vítima estava sendo agredida a ex-companheira saiu em defesa do amásio com um pedaço de corrente, das agressões sofrida pelo homem resultou em ferimentos na face.

A Polícia Militar foi acionada, foram até a residência do ‘Pato’,mas ninguém foi preso. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).