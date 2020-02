FURTO Homem tem casa invadida e TV furtada Crimiso arrombou grade de ferro, quebrou porta de vidro para furtar TV da vítima

13 FEV 2020 - 14h:30 Por Alfredo Neto

Um homem de 47 anos teve à casa arrombada, invadida e uma TV furtada por ladrões, nesta quarta-feira (12) na rua A, bairro Jardim Planalto, zona Sul de Três Lagoas.

À vítima contou aos policiais que estava no trabalho e quando retornou no final do dia, encontrou a grade de ferro que protege a porta arrombada, à porta que é de vidro quebrada, e à falta do televisor de 32 polegadas.

A PM foi chamada, mas por não ter características dos suspeitos, foi orientado à vítima a registrar o boletim de ocorrência na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).