FURTO Homem tem casa invadida por ladrões e produtos furtados A vítima estava trabalhando no momento em que teve a casa violada

1 DEZ 2020 - 16h:14 Por Alfredo Neto

Um homem de 30 anos foi vítima de furto na tarde desta segunda-feira (30) na rua Francisco Xavier Silva, no bairro Noroeste em Três Lagoas.

A vítima relatou na 3ª DP, que chegou no final do dia desta segunda em sua residência e se deparou com a porta dos fundos arrombada e a casa toda revirada. Ao entrar no imóvel a vítima sentiu falta de vários pertences e procurou a delegacia para fazer o boletim de ocorrência.

Um inquérito policial foi aberto para investigar o caso e a Polícia Civil, pede para quem tenha informações sobre a venda de produtos com preço a baixo do valor de mercado e sem nota fiscal, que sejam denunciados de forma anônima para à Terceira Delegacia de Polícia Civil no telefone (67) 3524 3224, ou no telefone da Polícia Militar 190.

Comprar produtos originados do crime de furto é crime de receptação e prevê pena de 1 a 4 anos de prisão mais multa, nos casos da receptação culposa (quando se sabe que o produto é de origem duvidosa, mas mesmo assim se arrisca em adquirir assumindo o risco de eventuais responsabilizações). E de 3, a 8 anos se a receptação for qualificada, quando se sabe que o produto é oriundo de furto ou se encomendado para um terceiro que posteriormente comete o crime de furto para adquirir o objeto desejado.