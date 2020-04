VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Homem tenta enforcar esposa após briga e termina preso Na delegacia o Homem disse que apenas se defendeu das agressões da esposa que ficou furiosa com a hora em que ele chegou

22 ABR 2020 - 09h:56 Por Alfredo Neto

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante por violência doméstica na noite desta terça-feira (21) rua Crispim Coimbra, bairro Jardim das Paineiras, área Norte de Três Lagoas.

Por volta das 20h, a Polícia Militar foi chamada no bairro Jardim das Paineiras para atender uma denuncia de violência doméstica, chegando no local os militares entraram um homem de 34 anos caído em uma calçada com a cabeça ensanguentada e a mulher de 28 anos com o rosto lesionado também sangrando.

A mulher relatou aos militares que ela e o marido haviam brigado verbalmente e depois a discussão evoluída para agressões físicas, por conta segundo ela do esposo ter chegado embriagado em casa e ela não permitir a entrada do mesmo.

Após entrarem em luta corporal, a mulher tentou se desvencilhar do agressor e teria atingido o marido com um golpe na cabeça, após acertar o marido a vítima teria tentado fugir e foi empurrada contra um portão, batendo o rosto sofrendo lesões na face. A vítima contou aos policiais que após se ferir o marido tentou enforca-la e só teria sessado o enforcamento ao ver que ele estava sangrando.

O homem negou aos policiais que teria agredido a mulher, e em sua defesa disse que a mulher teria agredido ele por conta do horário que ele teria chego e que as marcas na mulher teria sido causadas no momento em que ele tentava se defender das agressões da mulher.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e por não haver gravidade nas lesões em nenhuma das partes, ambos foram liberadas e levadas pela Polícia Militar para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), devido aos fatos o homem de 34 anos recebeu voz de prisão por violência doméstica e foi levado para a carceragem da 1ª DP, a mulher prestou depoimento e foi liberada.