TRÁFICO Homem é preso ao tentar enviar garrafa recheada de drogas para preso no PSM Na delegacia o autor negou saber da existência das drogas, mas acabou preso em flagrante e levado para o presídio

13 NOV 2020 - 14h:00 Por Alfredo Neto

Um homem de 60 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas nesta quinta-feira (12) após entregar uma garrafa térmica com drogas no PSM (Presídio de Segurança Média) de Três Lagoas.

O flagrante aconteceu próximo do horário do almoço, momento em que familiares de internos levam alimentos e produtos para serem entregues aos presos. O homem entregou uma garrafa térmica aos agentes e acabou sendo preso após ser encontrado camuflado no interior do recipiente 8 papelotes com maconha e um com cocaína.

A Polícia Militar foi chamada e conduziu o idoso e o interno que receberia a garrafa para à Segunda Delegacia de Polícia Civil. Em depoimento o homem relatou que na quarta-feira (11), recebeu uma ligação do interno dizendo que uma pessoa levaria uma garrafa térmica para ele e que a encomenda deveria ser entregue no dia seguinte.

Para o delegado da 2ª DP, o idoso relatou não saber que havia drogas na garrafa e que se colocaria à disposição para auxiliar na elucidação dos fatos. Por assumir trocar mensagens rotineiramente por aplicativo de WhatsApp com um custodiado do estado, e por não conseguir provar a história contada na delegacia, foi dado voz de prisão pelo tráfico de drogas ao senhor, que agora irá esperar pela audiência de custódia, no presídio de Três Lagoas.

O preso que receberia a garrafa rechiada de drogas, também foi autuado pelo crime de tráfico e mais um crime foi acrescido sobre sua ficha. Após ser notificado sobre mais esse crime, o detento foi levado novamente para a carceragem do PSM.