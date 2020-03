TRêS LAGOAS Homem tenta furtar picanha em supermercado, mas é detido Segundo a PM, o suspeito escondeu peça de carne dentro da bermuda

30 MAR 2020 - 10h:20 Por Tatiane Simon

Um homem tentou furtar uma peça de picanha no valor de R$ 91 de um supermercado de Três Lagoas nesta segunda-feira (30). O suspeito escondeu a carne embalada dentro da própria bermuda e tentou sair do estabelecimento sem pagar. A tentativa, no entanto, foi frustrada.

O circuito interno de monitoamento do supermercado flagrou a ação do suspeito, que acabou detido pelo segurança particular do local.

Equipe da Polícia Militar foi ao estalebecimento e confirmou a denúncia. O homem confessou a tentativa de furto e foi detido pela PM. Ele foi levado para a 3ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas para prestar depoimento.