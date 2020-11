VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Homem tenta invadir casa da ex enquanto a vítima tomava banho A Polícia Militar foi chamada mas o autor fugiu ao perceber que a PM estava a caminho

24 NOV 2020 - 11h:00 Por Alfredo Neto

Uma mulher de 20 anos foi vítima de violência doméstica e ameaça no início da tarde desta segunda-feira (23) na rua do Palmito, bairro Vila dos Ferroviários, zona Sul de Três Lagoas.

A vítima procurou a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) e relatou que o ex convivente que tem 19 anos, teria tentado invadir a residência dela, enquanto ela tomava banho. Ao perceber que o ex, estava tentando invadir a casa forçando uma janela, a polícia foi chamada.

O autor percebeu que a vítima teria ligado para a Polícia Militar e disse para à vítima; “Eu vou voltar aqui, você vai ver”. A mulher relatou que foi amasiada do autor por dois anos, e a uma semana estão separados.

A vítima relatou que é perseguida e vem sofrendo ameaças do seu ex convivente, que frequentemente consegue hackear (clonar o aplicativo de mensagens WhatsApp) da ex mulher e ter acesso as conversas e localização de onde a vítima esta, e com quem está. A mulher relatou que teme pela própria vida e manifestou o desejo da medida protetiva de urgência contra o autor.

O homem conseguiu fugir antes da chegada da Polícia Militar e não foi localizado, o inquérito segue pela delegacia especializado de atendimento à mulher (DAM).