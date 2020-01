CONFUSÃO Homem invade casa e é imobilizado pelo namorado da ex Alvo do agressor seria a mulher, com quem teria pedido retorno de relacionamento

22 JAN 2020 - 11h:00 Por Alfredo Neto

Homem é preso após invadir casa de ex-mulher e tentar agredir o atual namorado dela - Arquivo\JPNews Um homem de 45 anos foi preso por invasão de propriedade e lesão corporal, na noite desta terça-feira (21), na rua Eurídice das Chagas Cruz, bairro Jardim Vista Alegre, zona Oeste de Três Lagoas. Filhos do agressor disseram à Polícia Militar que o casal se separou "há algum tempo" e que ele não se conforma o fim do casamento. A mulher contou aos militares que o ex faz constantes ameaças de morte por meio do WhatsApp e que teria pulado o muro da casa para agredir o atual namorado dela. O agressor foi imobilizado pelo casal até a chegada da PM. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). O agressor passará por audiência de custódia, na Justiça nesta quarta-feira.

