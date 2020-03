LESÃO CORPORAL Homens brigam por ciúmes e os dois foram parar na delegacia Após a briga um dos agressores pegou um facão e foi contido por amigos

31 MAR 2020 - 11h:00 Por Alfredo Neto

Um homem de 47 anos ficou ferido a faca na mão após uma briga na noite desta segunda-feira (30) na rua das Perdizes, bairro Jardim Carioca, zona Sul de Três Lagoas.

Consta no boletim de ocorrência que o homem de 47 anos consumia bebidas alcóolicas com vizinhos, quando por ciúmes acabou discutindo com um vizinho de 27 anos.

Após os dois homens entrarem em luta corporal, o homem de 47 anos pegou um facão e precisou ser contido por populares. O homem de 47 anos teve um corte na mão devido a tentativa das pessoas de desarma-lo.

A Polícia Militar foi chamada e levou os dois envolvidos para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) devido a lesões, resultado da briga. Após serem medicados ambos foram levados para à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) onde optaram por não representar criminalmente um contra o outro.

A Polícia Militar registrou a ocorrência como lesão corporal reciproca com várias lesões corporais.