Hospital Auxiliadora abre cadastro para contratações Em uma escala de seis por 12 horas é necessário um técnico a cada dois leitos

4 ABR 2020 - 07h:50 Por Ana Cristina Santos

O quadro de funcionários do Hospital Auxiliadora de Três Lagoas foi reduzido em 40% devido ao afastamento de profissionais com sintomas gripais, ou pertencentes ao grupo de risco. Por esse motivo, o hospital abriu seleção para cadastrar pessoas caso haja a necessidade, conforme a demanda de pacientes com sintomas, ou com a Covid-19.

O diretor do Hospital Auxiliadora não soube precisar quantos serão contratados, pois isso deve ocorrer conforme a demanda, mas adiantou que será expressiva. Citou como exemplo que, para cada dez leitos de UTI, são necessários 52 técnicos de enfermagem. Em uma escala de seis por 12 horas, segundo o diretor, é necessário um técnico a cada dois leitos. “Por isso dimensionamentos abertura espontânea de vagas para selecionar as pessoas já em treinamentos, com mais experiência. As demais que não tem, também podem ser chamadas”, explicou.

Calderón disse que, se a situação em Três Lagoas chegar como a de outras cidades, e estados, se faz necessário um hospital de campanha (temporário) para dar suporte ao Auxiliadora. O grande problema nessa ‘altura do campeonato’, segundo o diretor, é conseguir comprar os equipamentos. Por esse motivo, ele reforça a necessidade do isolamento social para evitar um número maior de pessoas com a Covid-19.