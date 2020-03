RCN ESPECIAL COVID-19 Hospital Auxiliadora ampliará para 40 o número de leitos de UTI Ampliação do serviço de urgência e emergência é reflexo do covid-19

21 MAR 2020 - 15h:35 Por Ana Cristina Santos

Diante da pandemia de casos do novo coronavírus no país, o Hospital Auxiliadora de Três Lagoas está preparando a instalação de mais 30 leitos. Atualmente, existem 10 leitos. Segundo o diretor do hospital, Marco Antônio Calderón, o hospital está desmobilizando as alas de atendimentos considerados eletivos, ou seja, mais simples, para ampliar o serviço de urgência e emergência.

O diretor ressaltou que até o momento não existe nenhum caso de coronavíus confirmado na cidade, mas que o hospital precisa estar preparado para esse tipo de atendimento, caso haja necessidade.

O Hospital Auxiliadora é referência não apenas para Três Lagoas, mas para toda região da Cota Leste. O diretor, que participou do RCN Notícias Especial sobre Coronavírus, neste sábado (21), falou da situação do hospital e pediu ajuda de voluntários para esse tipo de atendimento.