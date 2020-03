SAúDE Hospital Auxiliadora inaugura Centro de Hemodinâmica Inauguração é neste sábado, mas o setor de hemodinâmica já está funcionando

7 MAR 2020 - 08h:00 Por Ana Cristina Santos

O Hospital Auxiliadora de Três Lagoas inaugura neste sábado (7), o Centro de Hemodinâmica – grande aliado para o atendimento cardiológico. Pacientes da cidade e da região, que necessitam desse atendimento, precisavam viajar para grandes centros no país. No Estado, apenas hospitais de Campo Grande ofereciam o serviço.

Com esse novo serviço, o Hospital Auxiliadora passa a ter mais um atendimento em alta complexidade. O setor vai funcionar em parceria com a empresa HCI (Hemodinâmica com Intervenção), que atua há mais de 45 anos nesta área em várias regiões do país.

Por meio de técnicas minimamente invasivas, o serviço de hemodinâmica obtém dados anatômicos e funcionais que permitem diagnosticar e tratar doenças cardiológicas e vasculares.

Embora a inauguração aconteça neste sábado, o setor de hemodinâmica já está funcionando. O primeiro registro do procedimento de cateterismo aconteceu no início do mês passado. O paciente tinha dor no peito e já havia feito cirurgia cardíaca prévia e implante de “stent”, anteriormente. O exame foi realizado com sucesso.

O médico cardiologista Leandro Coumbis Mandaloufas, responsável técnico pelo setor, disse que todos os serviços feitos dentro da hemodinâmica, na parte cardiológica, vascular e neurológica, serão oferecido em Três Lagoas. “ A maioria dos serviços será feito gradativamente”, frisou.

O diretor administrativo do hospital, Marco Antônio Calderón, disse que a hemodinâmica é um marco histórico para Três Lagoas.