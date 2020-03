SAúDE Hospital Auxiliadora realiza ação em alusão ao dia do rim O dia foi marcado por atendimentos e palestra sobre a conscientização

14 MAR 2020 - 12h:36 Por Alfredo Neto

Em alusão são alusão ao dia mundial do rim que foi lembrado no dia 13 de março, o Hospital Auxiliadora realizou neste sábado (14) uma campanha de conscientização no Shopping, em Três Lagoas.

O evento teve aferimento da pressão arterial, entrega de panfletos e orientações sobre a infermidade são de que 13 milhões de brasileiros sofrem com algum problema renal, segundo informações do CRM-MS (Conselho Regional de Medicina do Mato Grosso do Sul).

Enfermeiros do Hospital Auxiliadora, estudantes de medicina da UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul) e acadêmicos de Publicidade e Jornalismo participaram do evento de conscientização.