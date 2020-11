RENOVAÇÃO Hospital Auxiliadora vai receber R$ 4,4 milhões por mês Assinatura do contrato foi realizada na tarde de ontem, na prefeitura

7 NOV 2020 - 09h:00 Por Ana Cristina Santos

O secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, cumpriu agenda em Três Lagoa ontem. Ele participou da assinatura do contrato anual com o Hospital Auxiliadora no valor de R$ 48,6 milhões, prevendo um repasse mensal de R$ 4.056.687,82 para manutenção da unidade de saúde, que atende pacientes de Três Lagoas e região.

Dos R$ 48,6 milhões, o Ministério da Saúde repassa R$ 2.078.033,25 (R$ 24,6 milhões/ano); o Estado, R$ 916.717,06/mês (R$ 11 milhões/ano) e a Prefeitura de Três Lagoas aplica, mensalmente, R$ 1.061.937,51, totalizando repasse anual de R$ 23,7 milhões.

O contrato permitirá a ampliação da oferta de serviços aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), que são atendidos no Auxiliadora. Entre outras especialidades, o contrato possibilitará aumento nos procedimentos relacionados à urgência e emergência, e serviço de hemodiálise.

O hospital tem que prestar contas e cumprir metas de procedimentos no atendimento em urgência e emergência, cirurgias eletivas e gerais, bem como otorrinolaringologia, urologia, serviços de cirurgias vascular, bucomaxilofacil, ortopedia, ginecologia e pediatria.

Também ficou acordado que haverá metas estabelecidas para coleta de materiais para biópsia, mamografias, broncoscopia, colonoscopia, videolaparoscopia, laringoscopia, histeroscopia cirúrgica, fornecimento de medicação opióde, diagnóstico em laboratório clínico, diagnóstico por radiologia, endoscopia, pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa, cirurgia das vias aéreas superiores, da cabeça e do pescoço, cirurgia do aparelho da visão, cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal, cirurgia do sistema osteomuscular, do aparelho geniturinário, da mama, orofacial e outras.

Também haverá procedimentos de alta complexidade como tomografia, hemoterapia, densitometria óssea, ressonância magnética, cintilografia e quimioterapia.