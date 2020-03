SAúDE Hospital e UPA recebem pulverização em prevenção a Covid-19 Medida foi adotada para higienizar os locais e diminuir riscos de transmissão

26 MAR 2020 - 08h:42 Por Gisele Mendes

Trabalhadores da Vigilância Sanitária de Três Lagoas realizam, na manhã desta quinta-feira (26), pulverização com cloro e água nas calçadas em volta do Hospital Auxiliadora e da UPA (Unidade de Pronto Atendimento). A medida foi adotada em parceria com a Vigilância Sanitária, Secretaria de Infraestrutura e Obras e com uma empresa privada.

O objetivo da ação é higienizar os locais e diminuir o risco de transmissão do novo coronavírus no município. O hospital e a Upa foram escolhidos para receberem a pulverização devido ao fluxo de pessoas nestes locais que ainda é expressivo.

Três Lagoas segue sem nenhum caso de Covid-19 e sem registro de novas suspeitas. Nesta quarta-feira (25), a Prefeitura divulgou que todos os nove casos considerados suspeitos foram descartados depois de darem negativo para a doença transmitida pelo coronavírus.