TRêS LAGOAS Hospital Regional deve ser entregue no final deste ano Secretário de Governo esteve em Três Lagoas tratando de obras que o Estado executa na cidade

21 OUT 2020 - 11h:45 Por Ana Cristina Santos

O governo do Estado trabalha para entregar até o final deste ano o Hospital Regional de Três Lagoas. As obras estão em fase final de acabamento, segundo informou o secretário de Governo e Gestão Estratégica de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel.

O secretário esteve em Três Lagoas nesta terça-feira (21) participando da inauguração da nova sede da MSGÁS na cidade, e na ocasião, se reuniu com o prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), para tratar de algumas obras que o governo do Estado executa no município.

Além do Hospital Regional, com investimentos de mais de R$ 54 milhões, o governo do Estado executará outras obras de infraestrutura na cidade. Na lista estão, a pavimentação de uma via de acesso ao hospital, bem como outras obras de asfalto em bairros da cidade. A pavimentação de um trecho da MS-320, rodovia de acesso ao Alto Sucuriú, também está na relação de obras do governo estadual para Três Lagoas e região.