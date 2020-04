EFEITO COVID-19 Hospital Regional pode servir de hospital de campanha Mesmo sem concluir, Hospital Regional pode servir para atendimento de pacientes

22 ABR 2020 - 06h:15 Por Ana Cristina Santos

O secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, informou na tarde desta terça-feira (21), que o Hospital Regional de Três Lagoas poderá servir como hospital de campanha- temporário- para receber pessoas infectadas com o novo Coronavírus.

O Hospital Regional ainda não está pronto, mas segundo o secretário, no estágio atual da obra, já seria possível receber pacientes no local. O secretário de Saúde do Estado fará uma visita ao Hospital Regional nesta semana para acompanhar o andamento da obra e verificar essa possibilidade.

Além disso, o secretário anunciou ainda que Três Lagoas vai contar com uma estrutura de drive thru para testes do Coronavírus. O serviço deverá ser oferecido no quartel do Corpo de Bombeiros.

As medidas anunciadas pelo secretário devem-se aos casos de Covid em Três Lagoas, a segunda cidade no Estado com maior número de pessoas infectadas pelo Coronavírus. Até agora são 18 casos confirmados e duas mortes registradas.