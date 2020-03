TRêS LAGOAS Hospital Regional vai abrir 700 postos de trabalho diretos e indiretos Obras serão entregues em julho deste ano e funcionamento, segundo secretário estadual de Saúde, está previsto ainda para 2020

14 MAR 2020 - 07h:33 Por Ana Cristina Santos

O Hospital Regional de Três Lagoas vai abrir 700 postos de trabalho diretos e indiretos, segundo o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende. “Serão gerados de 400 a 500 na administração direta, e os demais como colaboradores indiretos. Certamente vamos precisar de uns 700 servidores, de acordo com estudos feitos pela Secretaria Estadual de Saúde”, adiantou Resende, que esteve em Três Lagoas no sábado passado, visitando as obras, que serão concluídas julho.

O secretário disse que o Ministério da Saúde empenhou no final do ano passado R$ 35 milhões para compra dos equipamentos necessários para o funcionamento da unidade, desde ressonância nuclear magnética, e aparelhos para o centro cirúrgico, até mobílias hospitalares, num total de mais de 3.600 itens.

Em decorrência da instalação do Hospital Regional, aumentou a procura pelos cursos de enfermagem e técnico de enfermagem nas instituições de ensino de Três Lagoas, bem como de outros na área da saúde.

O Hospital Regional também servirá como um núcleo de ensino e pesquisa para os alunos do curso de medicina da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). O novo empreendimento vai ainda auxiliar nos atendimentos do Hospital Auxiliadora, principalmente nas especialidades de trauma. Desde o início das aulas práticas da primeira turma da faculdade, os alunos fazem estágio no Auxiliadora.

A forma de gestão do Hospital Regional já começou a ser discutida entre o governo e o Conselho Estadual de Saúde, segundo Geraldo Resende. O secretário adiantou que a administração hospitalar deverá ocorrer por meio de organizações sociais, em parceria com a iniciativa privada.

O Hospital Regional foi orçado em R$ 56,4 milhões e será importante para a regionalização da saúde. Além de pacientes de Três Lagoas, o hospital vai atender também moradores das cidades da Costa Leste, que muitas vezes precisam se deslocar até a capital Campo Grande para conseguir determinado atendimento.

As obras começaram em 2017 em uma área de 26 mil metros quadrados, às margens da BR-158, no Distrito Industrial, doada pelo empresário Magid Thomé Filho à prefeitura de Três Lagoas. O prédio terá três pavimentos, com 158 leitos, sendo 30 de UTI.