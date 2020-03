TRêS LAGOAS Hospital restringe visita a pacientes Medida visa garantir a proteção dos pacientes e evitar transmissão do Covid-19

16 MAR 2020 - 19h:23 Por Ana Cristina Santos

O Hospital Auxiliadora de Três Lagoas adota mudanças e restrições nas regras de visitas dos pacientes internados. A medida é uma forma de prevenção ao novo coronavírus- covid-19.

Em Três Lagoas, até o momento, quatro casos de coronavírus foram notificados. No entanto, três descartados, e um aguardando resultado de exames. As medias, de acordo com o hospital, visam garantir a segurança dos pacientes.

Só terão direito a acompanhantes, pacientes menores de 18 anos, idosos e deficientes ( salva situações por recomendação formal por escrito dos médicos).

Ainda segundo o hospital, acompanhantes com sintomas de gripes não serão permitidos. As visitas religiosas em grupo estarão suspensas temporariamente. Na UTI será permitido apenas um visitante por dia, das 11h às 11h30, sem revezamento (não será permitido visitante com sintomas gripais).

Paciente que recebe a visita estendida não poderá receber outros visitantes. Em relação as visitas privativas, serão permitidas apenas em dois turno (manhã e noite), e a entrada de apenas uma pessoa, sem revezamento.

Ainda segundo o hospital, os trabalhos dos grupos de voluntários estão suspensos temporariamente.

A direção do hospital alerta que essas ações são implantadas para garantir a proteção dos pacientes e também para contribuir com as recomendações de melhores práticas, evitando a transmissão da doença o máximo possível.