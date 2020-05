TRêS LAGOAS Hospital tem apenas 10 leitos de UTI habilitados para o novo Coronavírus Respiradores doados pela empresa de celulose Suzano serão instalados depois de ajustes técnicos necessários

1 MAI 2020 - 12h:28 Por Ana Cristina Santos

O Hospital Auxiliadora de Três Lagoas tem apenas 10 leitos de UTI para atendimento de pacientes internados com Coronavírus (Covid-19). Os leitos já estavam prontos e foram habilitados na semana passada pelo Ministério da Saúde. O hospital já dispõe de 10 leitos, no entanto, os demais são internações por outros doenças. Paciente com Covid-19 deve ficar internado em leitos exclusivos para isso.

A Prefeitura de Três Lagoas solicitou ao hospital a habilitação de 40 leitos de UTI para tratamento da Covid-19. Dez já estão habilitados, restam 30. O município aguarda a entrega dos 40 respiradores que foram comprados para a instalação desses novos leitos. A previsão, segundo a secretária municipal de Saúde, Maria Angelina Zuque, é de que os equipamentos cheguem até o final deste mês, ou início de junho.

A empresa de celulose Suzano doou ao município oito respiradores, que já foram entregues, no entanto, precisam de ajustes técnicos por serem equipamentos fabricados no exterior. A Suzano já está providenciando os reparos, segundo a secretária que não precisou quando os equipamentos estarão prontos para uso.

Além dos leitos de UTI, o Hospital Auxiliadora- único que atende os pacientes do SUS- por meio de gestão compartilhada com a prefeitura, montou 27 leitos clínicos para pacientes com Covid. Segundo o diretor do hospital, Marco Antônio Calderón, os leitos clínicos estão sendo adaptados para nfrentamento da pandemia. Até esta quinta-feira (30), os dez leitos de UTI estavam vagos. Em relação aos leitos clínicos, o diretor explicou que a ocupação tem sido rápida, já que pacientes com sintomas simples ficam em isolamento domiciliar.

NOVIDADE

Uma novidade nesta semana, de acordo com a secretária de Saúde, é de que Três Lagoas não atenderá mais pacientes com Covid de todos os municípios da macrorregião. O Hospital Auxiliadora vai atender apenas os pacientes do próprio município , bem como de Selvíria e Água Clara. Bataguassu e Paranaíba, por exemplo, tiveram a instalação de leitos de UTI e passam ser referência para outras cidades, que antes encaminhavam os pacientes para Três Lagoas.

ISOLAMENTO

Apesar da não ocupação dos leitos de UTI para Covid neste momento, a secretária de Saúde reforçou a importância do isolamento social, das pessoas só saíram às ruas em caso de necessidade e, principalmente de utilizar máscara e manter o distanciamento social, evitando as aglomerações.