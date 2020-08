IDENTIFICADO Identificada mulher que foi morta enforcada e enterrada O corpo estava em uma cova rasa no quintal de um barraco

7 AGO 2020 - 19h:29 Por Alfredo Neto

Leolina Pereira Macedo, é o nome da mulher que foi morta por enforcamento e enterrada em uma cova rasa no fundo de um barroca utilizado por usuários de drogas nesta sexta-feira (7) na rua Bernardino Antônio leite, no bairro Santa Rita, zona Sul de Três Lagoas.

Duas pessoas que estavam com a vítima na noite que ocorreu o homicídio, estão presas e não tiveram suas identidades divulgadas pela polícia. Ambos trocam acusações de quem é o autor do crime.

Informações preliminares da Polícia Civil, é que leonina estaria na casa com dois homens com a finalidade de consumirem entorpecentes e manter relações sexuais. Em determinado momento a ser apurado pela polícia, leonina acabou se desentendendo com o seu algoz (a ser descoberto pela polícia).

A vítima teria entrado em luta corporal com um dos autores, enforcada e morta. Após matar Leonina, um dos suspeitos foi até o quintal e cavou um buraco de aproximadamente 70 centímetros de profundidade.

Após abrir a cova, o autor do homicídio jogou o corpo da vítima que estava sem roupa dentro do buraco e cobriu com terra. Familiares buscavam por notícias da vítima e acredita-se que leonina tenha sido morta próximo a 00:00hrs desta sexta-feira.

O corpo foi encontrado por policiais militares, após um trabalho de inteligência. Uma informação anônimo para a PM, ajudou a encontrar o corpo enterrado no quintal.