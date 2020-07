OMISSOR Identificado motorista que omitiu socorro em acidente de trânsito O motorista não respeitou a sinalização de pare e colidiu com um motociclista

10 JUL 2020 - 08h:50 Por Israel Espíndola

O motorista é um idoso de 76 anos, este homem irá responder pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com pena aumentada por não ter prestado socorro e por não possuir CNH. O acidente aconteceu no dia 1º de julho no cruzamento da Rua José Hamilcar Congro Bastos com a Avenida Felinto Muller, em Três Lagoas.

A dinâmica do acidente aconteceu quando o motorista que transitava com o veículo Fiat Uno e não respeito a sinalização de “pare”, na rua José Hamilcar Congro avançando a avenida vindo a colidir com o motociclista, após o acidente o idoso fugiu do local sem prestar socorro.

Foram os moradores e comerciantes da região que acionaram o corpo de Bombeiros, através do 193. O motociclista foi encaminhado para o Hospital Auxiliadora gravemente ferido e com fratura na bacia.

A Polícia Civil investigou o caso e chegou a identificar o idoso como autor do acidente de trânsito.