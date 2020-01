MORTE NO TRÂNSITO Identificado primeira vítima fatal no trânsito da cidade José Francisco Alvez de 67 anos morreu ao bater frontalmente com outra moto

10 JAN 2020 - 15h:02 Por Alfredo Neto

Identificado como José Francisco Alves de 67 anos a vítima fatal de acidente entre duas motos na Egídio Thomé - Alfredo Neto/JPNews Foi identificada como José Francisco Alves de 67 anos a vítima fatal do acidente de trânsito ocorrido na tarde desta sexta-feira (10), na rua Egídio Thomé, próximo ao bairro Bosque das Araras, em Três Lagoas. A vítima teve múltiplas lesões e sofreu uma parada cardíaca. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Corpo de Bombeiros trabalharam em conjunto para reanimar a vítima, que morreu ainda no local, dentro da ambulância do Samu. A outra vítima envolvida no acidente, que não teve a identidade revelada, e foi levada pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Auxiliadora.

