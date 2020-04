IDENTIFICADOS Identificado dupla que morreu após confronto com a Polícia A dupla tentava arremessar drogas e celulares no presídio quando foram flagrados

21 ABR 2020 - 13h:23 Por Alfredo Neto

Foi identificado como Antônio César de 20 anos, e Marcos Rodrigues Figueiredo Silva os dois homens que morreram após um confronto com a Polícia Militar na manhã desta terça-feira (21) em uma região de mata, no fundo do presídio de segurança média de Três Lagoas.

A Polícia Militar recebeu nesta manhã de terça, uma denuncia de que duas pessoas com uma bolsa e uma moto de cor amarela, estaria rondando a região que é particular.

Uma equipe da Força Tática foi enviada para averiguar a denuncia e localizou a dupla próximo a uma mata localizada no fundo do presídio.

A Polícia Militar informou que ao perceber a aproximação da viatura, os dois tentaram fugir em uma região de pastagem. Não conseguindo despistar os militares, os dois teriam disparado contra os militares que estavam descendo da viatura.

Após os disparos, a Força Tática revidou alvejando os dois que caíram feridos, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado, mas a dupla já estava em óbito. Com os dois foram encontrados uma pistola, um revólver e três embalagens com drogas e celulares que seriam arremessados para dentro do presídio.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) após a perícia fazer o trabalho que inteligência científica do local do crime e dos corpos, o local foi liberado e o corpo da dupla foi levado para o IMOL(Instituto de Medicina Odontológica Legal), onde foi submetido a uma autopsia e posteriormente liberado para as famílias.