PANDEMIA Idosa de 73 anos é a 25ª morte por Covid-19 em Três Lagoas Município também investiga a morte de uma mulher de 43 anos ocorrida no domingo

14 SET 2020 - 09h:00 Por Tatiane Simon

A Prefeitura de Três Lagoas confirmou neste domingo (13), por meio de nota, a 25ª morte por Covid-19 no município. Trata-se de uma mulher de 73 anos que estava internada no Hospital Auxiliadora desde o dia 31 de agosto. De acordo com a nota técnica, emitida pelo hospital, a vítima apresentava falta de ar, tosse, cefaleia e vômito no momento da internação. Ela foi atendida, medicada e encaminhada para a UTI Covid. O diagnóstico foi positivo para a doença. Conforme o documento, o óbito ocorreu na madrugada do domingo e a vítima era hipertensa e obesa.

Investigação

A Secretaria Municipal de Saúde investiga um óbito também registrado neste domingo. Trata-se de uma mulher de 43 anos, que estava em UTI pública aguardando resultados dos exames para diagnóstico da Covid-19.

Mais casos

Dados do Boletim Epidemiológico COVID-19 mostra que mais 40 casos foram confirmados como positivos entre sábado e domingo.

Até o momento, Três Lagoas soma 1.605 casos confirmados com 1.174 recuperados. O número de casos ativos subiu de 366, registrado na sexta-feira (11), para 406, no domingo.

Hospitalizados

No hospital estão 23 pessoas, sendo que 16 deles são positivos para a doença e sete têm a suspeita. Doze dos 23 pacientes estão internados em leitos de UTI e cinco deles são pacientes residentes de outros municípios.