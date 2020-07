TINHA COMORBIDADES Idosa de 74 anos é a 15ª morte por covid-19 em Três Lagoas Vítima estava internada desde o dia 16 de julho e chegou a ser intubada, mas não resistiu à doença

31 JUL 2020 - 14h:55 Por Tatiane Simon

Julho encerra com mais uma morte por covid-19 em Três Lagoas. O 15º óbito ocorreu nesta sexta-feira (31) e a vítima era uma idosa de 74 anos. Ela tinha histórico de hipertensão arterial e diabetes. Estava internada desde o dia 16 de julho, testou positivo para a doença e necessitou de intubação, mas não resistiu e faleceu nesta manhã.

NOTA DO HOSPITAL AUXILIADORA

Três Lagoas, 31 de julho de 2020.

O Hospital Auxiliadora informa que uma paciente de 74 anos, positivo para COVID-19, deu entrada no Pronto Socorro Covid no dia 16 de julho às 22h00, com quadro de febre, falta de ar, tosse e dessaturação. A paciente foi atendida, avaliada, medicada, realizou exames e encaminhada para a UTI COVID, fez uso de cateter nasal de alto fluxo, mas precisou ser intubada. Paciente não resistiu e foi a óbito nesta sexta-feira, dia 31 de julho às 10h44. A paciente tinha comorbidades como: Hipertensão e diabetes.

A equipe de plantão acolheu e prestou todos esclarecimentos do paciente aos familiares.

Mais casos

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio do setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgou o Boletim Epidemiológico COVID-19 desta sexta-feira (31).

Mais 18 casos foram confirmados como positivos, 07 homens de 43 a 68 anos e 11 mulheres de 30 a 70 anos. O homem de 68 anos está em isolamento hospitalar, todos os outros estão em isolamento domiciliar. Entre eles, 09 tiveram contato com casos positivos, 08 não possuem vínculo com outros casos e 01 ainda está sendo analisado quanto ao contato com alguém já confirmado.

No hospital estão 11 pessoas, 06 confirmados em UTI pública, 01 em UTI privada, 02 em enfermaria pública. Entre os suspeitos, 01 está em UTI privada e 01 em enfermaria pública. Mais 12 pessoas finalizaram a quarentena e já não apresentam sintomas, sendo consideradas como recuperadas da doença.

Portanto, Três Lagoas chegou a 5989 notificações, destes, 668 foram confirmados, 4996 deram negativo e 323 estão em investigação. Outros 455 já se recuperaram da doença, 15 foram a óbito e 02 foram excluídos, então, o número de casos ativos subiu para 199.