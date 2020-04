CORONAVÍRUS Idosa de 76 anos é a 3ª morte por Covid-19 em Três Lagoas Vítima estava internada na UTI e tinha outras patologias, além da Covid-19

23 ABR 2020 - 07h:55 Por Tatiane Simon

A Prefeitura de Três Lagoas informou na manhã desta quinta-feira (23) a terceira morte por Covid-19. Trata-se de um idosa de 76 anos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vítima, além de estar com a doença e internada na UTI, tinha outras patologias, como: hipertensão, doença neurológica crônica e Alzheimer.

O óbito foi registrado no início da manhã desta quinta-feira (23) e é o terceiro ocorrido na cidade devido contaminação pela doença. A idosa era um dos 24 casos positivos informados no Boletim Epidemiológico emitido pela Vigilância Epidemiológica.

O sepultamento da idosa será de acordo com o que determina o protocolo do Ministério da Saúde para pessoas que venham a óbito por contágio com Covid-19 (Coronavírus).