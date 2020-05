COVID-19 Idosa de 78 anos é o quinto óbito por coronavírus em Três Lagoas Vítima foi internada em 12 de maio e era residente de Três Lagoas, mas faleceu em SP

26 MAI 2020 - 15h:36 Por Tatiane Simon

Uma idosa de 78 anos, moradora de Três Lagoas, faleceu por coronavírus com pneumopatia crônica. A confirmação foi feita pela Secretaria de Estado de Saúde nesta terça-feira (26) que, por meio de nota, disse ainda que a vítima veio a óbito no estado de São Paulo, mas computa para Mato Grosso do Sul por ser este seu local de residência.

Ela foi internada no dia 12 de maio deste ano e faleceu no dia 24. A confirmação do óbito pela Secretaria de Estado de Saúde, no entanto, foi divulgada somente hoje. Com isso, Três Lagoas contabiliza cinco mortes pela Covid-19.

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas informou, também por meio de nota, que a vítima esteve internada no Hospital Auxiliadora em abril, quando foram realizados exames e foi descartada infecção por Covid-19, conforme informou a coordenadora do setor, Adriana Spazzapan.

A família transferiu a idosa para a capital paulista, onde permaneceu internada por 30 dias, vindo a falecer no último domingo (24). De acordo com as informações, ela apresentava problemas respiratórios graves e era hipertensa.

A pasta recebeu ontem a informação de que a três-lagoense foi infectada pelo coronavírus.

Balanço

Mato Grosso do Sul soma 18 vítimas fatais da doença. O Estado registra 6 óbitos em Campo Grande, 5 em Três Lagoas, 2 em Batayporã, 1 em Paranaíba, 1 em Vicentina (também ocorrido no Estado de São Paulo), 1 douradense que morreu em Tocantins e 2 óbitos de Brasilândia.

Três Lagoas tem, atualmente, 128 casos confirmados de coronavírus, segundo o último boletim epidemiológico. O Estado acumula 1,1 mil casos.