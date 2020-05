INCÊNDIO Idosa sofre queimaduras leves após incêndio em residência Família não soube informar como começou o fogo

22 MAI 2020 - 00h:27 Por Alfredo Neto

O Corpo de Bombeiros foram chamados para atender um incêndio em uma residência na noite desta quinta-feira (21) na rua David Alexandria, bairro Vila Nova, perímetro central de Três Lagoas.

O fogo que começou no forró do quarto, se alastrou rapidamente pelo telhado e propagou por todos os cômodos.

Na casa habitam uma idosa de aproximadamente 70 anos e cinco netos, três são crianças. A idosa sofreu queimaduras nas mãos, braços e inalou fumaça e precisou ser socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o Hospital Auxiliadora, a idosa estava consciente e orientada.

As causas do incêndio são incertas e apenas um lauda da perícia técnica da Polícia Civil poderá apontar as causas do incêndio.