ROUBO Idosa tem casa invadida e é assaltada no Interlagos Com uma faca no pescoço, idosa foi obrigada à entregar R$150 ao criminoso

3 AGO 2020 - 13h:00 Por Alfredo Neto

Criminoso indave residência de idosa e com uma faca ameaça e rouba R$150 e uma carteira de cigarros - Arquivo\JPNews Uma idosa de 79 anos, foi vítima de um roubo na manhã de sábado (1) na rua Egydio Thomé, no bairro Interlagos, zona Oeste de Três Lagoas. A idosa relatou na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), que estava em sua residência esperando uma encomenda e que ouviu chamar no portão e foi atender, acreditando ser o entregador. Ao abrir o portão, a idosa relatou para os policiais, que foi rendida por um homem que armado com uma faca anunciou o assalto exigindo 1mil reais da vítima. A idosa contou insistiu com o ladrão que não havia o valor exigido na residência, mas que a todo o momento o criminoso à ameaçava dizendo que iria matar a vítima se não entregasse o dinheiro. A idosa entregou para o ladrão R$150, valor das economias da vítima. O criminoso ainda subtraiu uma carteira de cigarros e ainda tentou levar um botijão de gás, mas foi impedido pela idosa que se agarrou no botijão para impedir que o criminoso levasse o botijão. Na tentativa de impedir que o botijão fosse roubado, a idosa acabou se machucando em uma das mãos. A Polícia Civil abriu um inquérito para identificar o autor do roubo e prendê-lo, e pede que qualquer informação pode ser feita anonimamente para a Primeira Delegacia de Polícia, pelo telefone 3919 – 1500.

