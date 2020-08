FURTO Idosa tem casa invadida e o valor de R$890 furtado durante madrugada A vítima acordou com barulhos durante à ação do criminoso que furtou sua bolsa

19 AGO 2020 - 10h:45 Por Alfredo Neto

Uma idosa de 75 anos foi vítima de um furto nesta terça-feira (18) na avenida Antônio Trajano dos Santos, no Centro de Três Lagoas.

A idosa foi até a Primeira Delegacia de Polícia Civil nesta terça-feira, relatando que durante à madrugada foi acordada por um bandido que invadiu sua residência e furtou uma bolsa contendo R$890. A vítima relatou que após ouvir o barulho, se assustou e levantou para ver o que estava acontecendo e viu o criminoso que saiu correndo ao perceber que à idosa teria acordado.

Para o delegado da 1ª DP, a vítima contou que a janela do banheiro estava danificada e provavelmente seria por lá o local que o autor do furto teria conseguido invadir a casa. Um inquérito foi aberto para tentar identificar e prender o autor do furto e descobrir se alguém teria repassado à informação de que à idosa estaria com dinheiro naquele dia.