11ª MORTE NO TRÂNSITO Idosa tropelada no domingo morreu nesta quarta-feira na UTI O acidente foi causado por um homem sem CNH e bebado ao volante

7 OUT 2020 - 09h:48 Por Alfredo Neto

Solange de Souza Santos, 60 anos, infelizmente se tornou na manhã desta quarta-feira (7) a 11ª vítima fatal do trânsito de Três Lagoas.

Solange que era mãe de quatro filhos (uma especial), e avó de sete netos, morreu na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Auxiliadora após dois dias de sofrimento e dor por conta de várias lesões causadas por um atropelamento ocorrido no domingo (5).

A vítima estava sentada em frente a casa que morava na rua Bernardino Mendes quando foi atropelada por uma caminhonete que era dirigida por idoso que estava com a CNH vencida, o idoso de 65 anos identificado como Marcio, seguia pela referida rua no sentido Santa Luzia, para o Ypacaraí, ao cruzar com a rua Trajano dos Santos, Marcio teve a lateral de sua picape atingida por um carro Corsa que em alta velocidade atravessou sua preferencial, bateu na caminhonete F1000 que perdeu o controle subiu na calçada atropelando a vítima Solange e uma filha e uma terceira pessoa.

O motorista do veículo Corsa que causou o acidente, identificado como Jackson Amorim de Oliveira 23 anos foi preso em flagrante por embriaguez ao volante e levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), até nesta terça-feira (6) Jackson aguardava audiência de custódia para saber se seria conduzido para o PSM (Presidio de Segurança Média) ou se seria arbitrada um fiança para que ele respondesse pelo crime de embriaguez ao volante em liberdade, Jackson não é habilitada e o carro teria sido adquirido a pouco tempo.

Solange de Souza Santos teve fraturas em perna, braço, lesões na cabeça e fratura de costelas, a vítima teve hemorragia interna que foi descoberta após mais de 12h internada, a família questionou a demora no atendimento por parte do Hospital Auxiliadora e relatou que os devidos cuidados só foram prestados à idosa, após a família reclamar com o quadro médico.

O Hospital Auxiliadora emitiu uma nota sobre a denúncia feita por famíliares em relação a ao atendimento prestado à vítima que veio a óbito. Segue a nota abaixo.

"S.S.S, 60 anos, deu entrada no hospital no dia 04 de outubro, às 16h24, vítima de acidente automobilístico, diagnostico de fratura tornozelo e ombro, paciente com comorbidades: renal crônico e hipertensão, foi medicada, realizou exames de imagem. Paciente realizou procedimento cirúrgico e procedimento de diálise de urgência. Foi encaminhada para UTI, no dia 6 de outubro, com dispneia, e dessaturando. Paciente apresentou piora em seu quadro clínico e foi a óbito nesta terça-feira (06) às 23h13, com parada cardiorrespiratória."