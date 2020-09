DOIS BALEADOS Idoso é preso por dupla tentativa de homicídio em Selviría Uma das vítimas levou um tiro no peito e segue internado no hospital local

4 SET 2020 - 13h:00 Por Alfredo Neto

Um idoso de 65 anos foi preso após uma tentativa de duplo homicídio no início da madrugada desta sexta-feira (4) no assentamento São Joaquim, zona Rural de Selviría.

O idoso atirou por várias vezes contra um casal de vizinhos após uma discussão por motivos fúteis. Consta no boletim de ocorrência, que após discutir com o casal (homem de 57 anos, e a mulher de 57 anos), o idoso teria ido até um galpão de sua chácara, se apoderado de um revólver e disparado várias vezes contra o casal.

As vítimas foram alvejadas e socorridas para o hospital local, o homem foi atingido com um tiro no tórax e outro no braço, a mulher ficou ferida com um tiro no braço e passa bem. Após tentar matar os vizinhos, o atirador fugiu e foi pego após um trabalho conjunto entre a Polícia Civil e a Polícia Militar que conseguiram localizar o autor e dar à voz de prisão em flagrante. Com o atirador foram localizados um revólver 38, 18 munições intactas e 8 deflagradas.

Após ser preso e levado para à Delegacia de Polícia Civil de Selviría, o idoso prestou depoimento em seguida foi transferido para o presídio.