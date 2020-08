ACIDENTE Idoso bate caminhonete em árvore e fica levemente ferido A vítima contou ter sofrido uma desorientação enquanto dirigia

22 AGO 2020 - 08h:07 Por Alfredo Neto

Um idoso com 70 anos ficou levemente ferido após colidir o veículo que dirigia contra uma árvore no início da manhã deste sábado (22) na rua Eurídice Chagas Cruz, bairro Bom Jesus da Lapa, zona Norte de Três Lagoas.

O aposentado relatou ter sofrido uma desorientação enquanto dirigia o veículo no sentido avenida Filinto Miller, com a desorientação o idoso acabou acelerando o veículo e perdendo o controle da direção, subindo na calçada e colidindo contra uma árvore.

O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas a vítima recusou atendimento por não ter sofrido ferimentos graves. Os militares do 5°GBM(Grupamento dos Bombeiros Militares) desligaram a parte elétrica do veículo para evitar curto circuito e retornaram para a base.

A Polícia Militar foi ao local registrar o boletim de ocorrência, por ser um acidente com vítima, ao solicitar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) do aposentado, os militares constataram que o documento estava com a data de validade vencida.

O aposentado foi autuado de acordo com o código brasileiro de trânsito, (por conduzir veículo automotor sem permissão para dirigir ou com a mesma vencida), o veículo foi liberado para os familiares fazerem a remoção e o aposentado após ser liberado pelos policiais, foi levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) pela filha, mesmo o idoso afirmando estar bem e não necessitar de auxílio médico.