PANDEMIA Idoso de 81 anos é a 40ª morte por Covid-19 em Três Lagoas Vítima estava internada desde o dia 19 na UTI Covid do Hospital Auxiliadora

23 OUT 2020 - 13h:00 Por Tatiane Simon

A Prefeitura de Três Lagoas confirmou nesta sexta-feira (23), por meio de nota, a 40ª morte por Covid-19 no município. Trata-se de um homem de 81 anos que estava hospitalizado desde o dia 19.

De acordo com o Hospital Auxiliadora, ele foi internado com quadro de insuficiência respiratória, evoluindo para intubação com histórico de tosse seca, febre, foi atendido, medicado, realizou exames e foi encaminhado para a UTI Covid no mesmo dia. Realizou teste e confirmou como positivo para Covid-19, teve piora em seu quadro clínico e foi a óbito nesta quinta-feira (22). Paciente tinha doença pulmonar obstrutiva crônica.

Mais casos

Mais 40 casos foram confirmados como positivos hoje e 71 pessoas finalizaram a quarentena, não apresentam sintomas e são consideradas recuperadas da doença. Ao todo, o município contabiliza 2.686 casos confirmados com 2.422 recuperados e 40 mortes. O total de casos ativos é de 224.