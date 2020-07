PANDEMIA Idoso de 93 anos é a 13ª morte por covid-19 em Três Lagoas Vítima estava internado em um hospital de Campo Grande, mas residia em Três Lagoas, segundo Secretaria de Saúde

29 JUL 2020 - 12h:00 Por Tatiane Simon

A Prefeitura de Três Lagoas confirmou nesta quarta-feira (29), por meio de nota, a 13ª morte por Covid-19 no município. Trata-se de um homem de 93 anos que estava hospitalizado em Campo Grande, porém reside em Três Lagoas. Ele tinha histórico de hipertensão, diabetes e doença renal crônica.

Oito das 13 mortes ocorreram em julho. A primeira foi no dia 1º; a segunda no dia 5 e a terceira no dia 13. Mais duas registradas no dia 17. No dia 24 foi confirmada a 11ª e na segunda-feira (27) mais um óbito. A mais recente foi confirmada hoje.

Mais casos

Dados do Boletim Epidemiológico COVID-19 desta quarta-feira (29) mostra que mais 16 casos foram confirmados como positivos. São 9 homens de 22 a 93 anos e 7 mulheres de 23 a 84 anos. Entre eles está contabilizado o óbito. Dois estão em isolamento hospitalar e os demais estão em isolamento domiciliar.

Até o momento, Três Lagoas soma 637 casos confirmados com 433 recuperados. Outros 297 aguardam resultados dos exames. O número de casos ativos é de 191.

Hospitalizados

No hospital estão 14 pessoas, 07 confirmados em UTI pública, 01 em UTI privada, 02 em enfermaria pública e 02 em enfermaria privada. Entre os suspeitos, 01 está em UTI pública e 01 em enfermaria privada. Mais 18 pessoas finalizaram a quarentena e já não apresentam sintomas, sendo consideradas como recuperadas da doença.