AGRESSÃO Idoso é agredido após discussão por bebidas alcoólicas A vítima não soube informar quem seria o autor das agressões

3 NOV 2020 - 12h:00 Por Alfredo Neto

Um idoso aparentando ter aproximadamente 65 anos, foi encontrado caído e ensanguentado na manhã desta terça-feira (3) na rua Dom Aquino, no bairro Santa Luzia, zona Oeste de Três Lagoas.

A vítima foi encontrada por um morador da localidade que chamou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. O idoso tinha várias lesões na boca, nariz, cabeça e braços. A pessoa que ajudou o senhor agredido, relatou que ele faz ingestão de bebidas alcoólicas rotineiramente e na manhã desta terça, estaria na companhia de outro homem bebendo, e minutos depois já estaria sozinho caído no asfalto e todo ensanguentado.

Devido as agressões sofridas e a ingestão de bebidas alcoólicas, a vítima não soube informar o nome da pessoa que o agrediu e nem com o que teria sido agredido. O idoso estava sem documentos e as pessoas que acompanharam o resgate não quiseram dizer sobre o ocorrido.

O Corpo de Bombeiros socorreu a vítima para à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) a Polícia Militar registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal, a delegacia responsável pelo inquérito irá ouvir a vítima assim que o idoso receber alta médica.