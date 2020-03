ARMA DE FOGO Idoso é preso com revólver após ameaçar agente de endemias Com 19 mortos por dengue; agente de endemias é ameaçada durante fiscalização

26 MAR 2020 - 07h:57 Por Alfredo Neto

Um aposentado de 77 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo nesta quarta-feira (25) na rua Manoel Mendes, no bairro Nossa Senhora Aparecida, zona Sul de Três Lagoas.

O idoso foi preso após ser denunciado por uma agente de endemias, a agente pediu para fazer uma fiscalização na residência do idoso quando foi hostilizada pelo aposentado e ameaçada com um revólver calibre 32.

A agente chamou a Polícia Militar, após conversar com o idoso os militares conseguiram convencer o aposento a entregar a arma e acompanha-los até a Terceira Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

No estado de Mato Grosso do Sul, 19 pessoas morreram por dengue de janeiro à março de 2020, a dengue é uma doença transmetida pelo mosquito Aedes-Aegypti, e a sua ploriferação é em água limpa e parada e seu criadouro está presente nas grandes maioria das casas brasileiras. o agente de endemia tem um papel fundamental nessa luta para reduzir este número, por quê uma casa com foco de dengue pode contaminar o quarteirão todo.