MORTE À ESCLARECER Idoso é encontrado inconsciente Caso aconteceu em Paranaíba, vítima foi transferida para Três Lagoas onde morreu na UTI do hospital

25 MAI 2020 - 11h:00 Por Alfredo Neto

Uma morte a esclarecer de um idoso de 67 anos foi registrado às 23h, de domingo (24) na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Três Lagoas.

Consta no boletim de ocorrência que Antônio Alves Mariano de 67 anos, teria sofrido uma queda no interior da casa onde morava em Paranaíba MS. À vítima foi encontrada por um cunhado, o idosos estava caído no chão da residência e com um forte sangramento na cabeça.

O idoso foi levado para inconsciente para o Hospital de Paranaíba, devido à gravidade do caso a vítima foi transferida para Três Lagoas, onde veio à óbito no final da noite deste domingo.

O cunhado do idoso foi orientado a registrar um boletim de ocorrência, devido à morte confirmada do idoso ser considerada suspeita e não de forma natural. A morte do idoso foi registrada como morte a esclarecer e um inquérito será aberto pela Polícia Civil de Paranaíba.

O corpo do idoso foi levado para o Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) onde foi submetido à exame necroscópico e depois liberado para à Família, o laudo apontando as causas da morte, deverá sair em até 30 dias.