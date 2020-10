PAULADAS Idoso fica desorientado confunde residência e acaba agredido Vítima foi confundinda com ladrão e levou várias pauladas na cabeça

7 OUT 2020 - 23h:30 Por Alfredo Neto

Um idoso de 70 anos foi agredido com pauladas na cabeça após sofrer desorientação mental e tentar invadir residência achando ser a dele na noite desta quarta-feira (7) na rua Diógenes de Lima, no bairro Jardim Dourados, zona Norte de Três Lagoas.

A vítima estava em uma bicicleta barra-forte de cor prata e entrou em uma residência no Jardim Dourados acreditando ser a sua casa, ao tentar forçar a porta frontal da residência, o morador um idoso de 74 anos se assustou, acreditando ser um ladrão abriu a veneziana da porta e desferiu vários golpes com um pedaço de madeira na cabeça da vítima.

O idoso agredido acabou desmaiando devido as pauladas e o Corpo de Bombeiros foi chamado, após os primeiros atendimentos no local para conter o sangramento os militares socorreram o idoso para o Hospital Auxiliadora.

Durante o resgate o idoso recuperou os sentidos e apenas soube informar que era morador da rua Josino da Cunha Viana no bairro Jardim Alvorada, e que estava tentando entrar em sua residência.

O morador da casa que desferiu os golpes com um cabo de pá na vítima, acompanhou os policiais até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) para prestar esclarecimentos do ocorrido. A vítima das agressões não conseguia dizer o nome corretamente informando vários nomes, o que dificultou a identificação dele no local da ocorrência.