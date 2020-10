TRAGÉDIA Idoso morre após capotar carro na estrada de Garcias O carro era ocupado por quatro pessoas quando capotou

25 OUT 2020 - 20h:46 Por Alfredo Neto

V.J.S, 71 anos, morreu após capotar o carro que dirigia com mais três ocupantes na tarde deste domingo (25), na estrada que liga a rodovia BR262, ao distrito de Garcias, zona rural de Três Lagoas.

V.J.S foi lançado para fora do veículo, sofrendo múltiplas fraturas morrendo no local. N.L.P, 67 anos, era passageiro do veículo e foi resgatado pela U.R(Unidade de Resgate) do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Auxiliadora, com ferimentos leves, consciente e orientado

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) deu apoio aos militares do Corpo de Bombeiros, socorrendo outras duas vítimas com escoriações pelo corpo.

As causas do acidente não foi informado pela assessoria de comunicação do 5°GBM, a perícia técnica da polícia civil foi solicitada e após coleta de informações para anexar ao inquérito que será aberto, para identificar as causas do acidente, liberou a área, para à funerária de plantão retirar o corpo do idoso e levar para o IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal).