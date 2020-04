TRêS LAGOAS Idoso morre com suspeita de coronavírus em Três Lagoas Paciente deu entrada ontem no hospital com síndrome gripal aguda

2 ABR 2020 - 14h:20 Por Ana Cristina Santos

Um idoso de 60 anos morreu nesta quinta-feira (2) no Hospital Auxiliadora de Três Lagoas, com síndrome gripal aguda, com suspeita de coronavírus.

O idoso foi atendido ontem a tarde no posto de Saúde do bairro Interlagos, e foi encaminhado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Auxiliadora.

De acordo com o diretor do Hospital, Marco Antônio Calderón, o idoso estava bem debilitado e com pneumonia. Exame foi feito para verificar se a causa realmente foi a covid-19, ou não. Segundo o diretor, o resultado deve sair em quatro dias.

O idoso era sevidor público, trabalhava como vigilante do município.