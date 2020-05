ACIDENTE Idoso não consegue frear bicicleta e é atropelado por moto Piloto da moto disse que o idoso atravessou a preferencial sem parar

8 MAI 2020 - 10h:28 Por Alfredo Neto

Um idoso de 68 anos ficou levemente ferido após ser atropelado por uma moto na manhã desta sexta-feira (8) na rua Egydio Thomé, cruzamento com a rua João Silva, no bairro Bom Jesus da Lapa, zona Norte de Três Lagoas.

O idoso seguia pela rua João Silva, no sentido bairro. No cruzamento com a rua Egydio Thomé, o idoso não conseguiu frear a bicicleta invadindo a preferencial, sendo atropelado por uma moto.

A moto era pilotada por um rapaz de 21 anos, que relatou ter tentado frear, mas por estar muito próximo, não houve tempo suficiente de parada para evitar o acidente.

O idoso não teve ferimentos graves e foi atendido por militares do Corpo de Bombeiros, após os primeiros atendimentos, o idoso foi levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) consciente e orientado.